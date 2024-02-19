Реставрация Серафимовского придела Троицкого собора продолжается в Пскове

21:34, 19 февраля 2024, ПАИ

Реставрация Серафимовского придела Троицкого собора продолжается в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»















Работы проводятся с археологическим сопровождением.

В данный момент проводится инъектирование стен и фундаментов. Оно ведётся по отработанной технологии с соблюдением нормативов ГОСТа для памятников архитектуры.

Целью инъектирования является укрепление фундаментов и заполнение пустот. Оно проводится в два этапа. В рамках первого этапа специалисты бурят отверстия по периметру здания и изнутри, глубина которых два метра. Раствор закачивается под давлением шесть атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины. Для этого используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров. Это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 миллиметра. В рамках второго этапа отверстие углубляется ещё примерно на полтора метра и снова инъектируется.