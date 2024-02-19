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Мемориальную доску Герою России Игорю Суханову открыли на улице Балтийской в Пскове

Мемориальную доску Герою России Игорю Суханову открыли на улице Балтийской, 6, в Пскове, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

  • Мемориальную доску Герою России Игорю Суханову открыли на улице Балтийской в Пскове
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Мемориальную доску Герою России Игорю Суханову открыли на улице Балтийской в Пскове
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Мемориальную доску Герою России Игорю Суханову открыли на улице Балтийской в Пскове
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Мемориальную доску Герою России Игорю Суханову открыли на улице Балтийской в Пскове
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Мемориальную доску Герою России Игорю Суханову открыли на улице Балтийской в Пскове
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Мемориальную доску Герою России Игорю Суханову открыли на улице Балтийской в Пскове
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Мемориальную доску Герою России Игорю Суханову открыли на улице Балтийской в Пскове
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой

Почтить память героя собрались его близкие, друзья и соседи. «Многие знавшие его лично однозначно говорят: стоять до конца, прикрывая боевых товарищей, – это было в его характере. Не даром товарищи дали ему позывной «Шторм». До получения высшей государственной награды Игорь Суханов был трижды награждён орденом Мужества», – написала Наталья Фёдорова.

«С первых дней специальной военной операции Игорь Суханов в составе своего отряда успешно выполнял все поставленные боевые задачи. В ходе СВО командир разведгруппы получил тяжёлое ранение, и старший группы Игорь Суханов занял его место. В февраля 2023 года ему присвоили внеочередное звание гвардии лейтенант. 4 июня 2023 года подразделению спецназа удалось отразить вражеский штурм села Новая Таволжанка Белгородской области. Во время боя гвардии лейтенант Суханов был ранен. До самого конца он прикрывал своих подчинённых, пока не потерял сознание и не скончался от потери крови», – рассказала глава Псковского района.

За проявленный героизм, отвагу и мужество Игорь Суханов представлен к высшей государственной награде. Указом президента ему присвоено звание Героя России (посмертно). Медаль «Золотая звезда» была передана семье героя 6 октября 2023 года в Пскове губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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