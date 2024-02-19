Всемирный день социальной справедливости отмечается 20 февраля

07:22, 20 февраля 2024, ПАИ

Всемирный день социальной справедливости отмечается 20 февраля, сообщает calend.ru. Предпосылкой для возникновения новой даты стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

По замыслу организаторов, международная дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

Социальная справедливость является основополагающим принципом мирного и благополучного сосуществования как в самих странах, так и между различными странами. Она позволяет обществу и экономике функционировать лучше, снижая уровень бедности, неравенства и социальной напряженности.