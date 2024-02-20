Псковская область оказалась на 58-м месте по перспективности трудоустройства, обогнав Москву

08:34, 20 февраля 2024, ПАИ

Псковская область оказалась на 58-м месте по перспективности трудоустройства, обогнав Москву, сообщает hh.ru.

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года стала Республика Татарстан, набравшая 77,42 балла. Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Ямало-Ненецкий АО (74,77 балла), Рязанская область (74,63), Свердловская область (74,43), Республика Башкортостан (74,40), Еврейская АО (74,36), Ленинградская область (74,20), Липецкая область (73,97), Амурская область (73,94) и Московская область (73,90).

Псковская область заняла 58-е место в рейтинге, набрав 70,19 балла. На одну активную вакансию в регионе приходится 2,7 резюме (по РФ в целом конкуренция за рабочие места чуть выше - 3,5). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 49 800 руб., при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 16 675 руб. Среди соискателей региона 81,3% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,2%, наоборот, хотели бы уехать из Псковской области.

Москва оказалась только на 65-м месте (68,19 балла). Низкая позиция объясняется более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879 рублям).