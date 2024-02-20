Министр просвещения назвал рекомендуемые даты последних звонков и выпускных вечеров в школах

08:48, 20 февраля 2024, ПАИ

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал рекомендуемые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах, сообщили в ведомстве.

Для последних звонков – 24 и 25 мая, 28 и 29 июня – для выпускных вечеров.

Единый государственный экзамен в этом году начнётся 23 мая и закончится 18 июня. Первыми станут экзамены по географии, литературе и химии.