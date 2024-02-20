Пресс-конференция с главой Порховского района Юрием Семёновым проходит в медиацентре ПАИ

10:15, 20 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция с главой Порховского района Юрием Семёновым проходит в медиацентре ПАИ.

Говорят о том, все ли государственные программы реализованы в Порховском районе в прошлом году, насколько активно жители района пользуются возможностью программы ФКГС и ТОС, как муниципалитет готовится к 80-летию со дня освобождения, планирует ли привлекать туристов в новом сезоне.