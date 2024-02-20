Пресс-конференция с главой Порховского района Юрием Семёновым проходит в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция с главой Порховского района Юрием Семёновым проходит в медиацентре ПАИ.
Говорят о том, все ли государственные программы реализованы в Порховском районе в прошлом году, насколько активно жители района пользуются возможностью программы ФКГС и ТОС, как муниципалитет готовится к 80-летию со дня освобождения, планирует ли привлекать туристов в новом сезоне.
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Пресс-конференция с главой Порховского района Юрием Семёновым проходит в медиацентре ПАИ