Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Место строительства пешеходного моста через Пскову закрыли для пешеходов

Участок на Золотой набережной реки Псковы, где будут строить пешеходный мост, перекрыли для движения. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Место строительства пешеходного моста через Пскову закрыли для пешеходов. Фото: ПАИ

В связи с этим следует заранее планировать маршруты пешеходных прогулок.

Также придётся пересадить некоторые деревья, которые будут мешать работам, рассказал главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство пешеходного моста, Николай Даляев в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Ранее на месте строительства будущего пешеходного моста через Пскову появились бытовки и строительные контейнеры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 февраля 2024

ПсковГУ вошёл в десятку лидеров по организации деятельности студотрядов в системе образования
20 февраля 2024

В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест
20 февраля 2024

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 21 февраля
20 февраля 2024

Труженица тыла Лидия Климова из Пскова отметила 95-летие
20 февраля 2024

Почти 450 заявок участвует в региональном конкурсе проектов, разработанных ТОС
20 февраля 2024

Место строительства пешеходного моста через Пскову закрыли для пешеходов
20 февраля 2024

Пресс-конференция с главой Порховского района Юрием Семёновым проходит в медиацентре ПАИ
20 февраля 2024

Министр просвещения назвал рекомендуемые даты последних звонков и выпускных вечеров в школах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...