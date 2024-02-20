Место строительства пешеходного моста через Пскову закрыли для пешеходов

10:41, 20 февраля 2024, ПАИ

Участок на Золотой набережной реки Псковы, где будут строить пешеходный мост, перекрыли для движения. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В связи с этим следует заранее планировать маршруты пешеходных прогулок.

Также придётся пересадить некоторые деревья, которые будут мешать работам, рассказал главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство пешеходного моста, Николай Даляев в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Ранее на месте строительства будущего пешеходного моста через Пскову появились бытовки и строительные контейнеры.