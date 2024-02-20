Почти 450 заявок участвует в региональном конкурсе проектов, разработанных ТОС

10:46, 20 февраля 2024, ПАИ

467 заявок участвует в региональном конкурсе проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), сообщила ПАИ начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова.

По её словам, самыми активными в заявительной кампании оказались ТОС Великолукского, Локнянского и Дновского районов.

В конкурсе могут принимать участие территориальные общественные самоуправления, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений Псковской области.

Участники конкурса должны были предоставить проектно-сметную документация к проектам, на реализацию которых размер субсидии составляет от 401 тысячи рублей до 500 тысяч рублей. Итоги регионального конкурса подведут до 10 апреля. В 2024 году поддержка ТОС из бюждета Псковской области составит 110 млн рублей.

Отметим также, опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России.