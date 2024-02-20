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Общество

Почти 450 заявок участвует в региональном конкурсе проектов, разработанных ТОС

467 заявок участвует в региональном конкурсе проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), сообщила ПАИ начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова.

Почти 500 заявок участвуют в региональном конкурсе проектов, разработанных ТОС. ото: Наталья Фёдорова в телеграм-канале

По её словам, самыми активными в заявительной кампании оказались ТОС Великолукского, Локнянского и Дновского районов.

В конкурсе могут принимать участие территориальные общественные самоуправления, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений Псковской области.

Участники конкурса должны были предоставить проектно-сметную документация к проектам, на реализацию которых размер субсидии составляет от 401 тысячи рублей до 500 тысяч рублей. Итоги регионального конкурса подведут до 10 апреля. В 2024 году поддержка ТОС из бюждета Псковской области составит 110 млн рублей.

Отметим также, опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России.

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