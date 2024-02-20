22-летний житель Пыталовского района насмерть забил знакомого из-за неприязни

10:37, 20 февраля 2024, ПАИ

22-летний житель Пыталовского района до смерти забил знакомого из-за неприязни. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в мае прошлого года молодой человек находился около дома своего знакомого. Из-за личной неприязни он дважды ударил мужчину ладонью по лицу и шее, а затем неоднократно ударил его кулаком по голове. Из-за этого мужчина упал назад себя в клумбу и ударился головой о кирпичный бордюр.

После этого злоумышленник продолжил бить упавшего мужчину кулаками и ногами по голове, лицу и туловищу. Всего потерпевшему было нанесено не менее 10 ударов руками и ногами по лицу и голове. В результате произошедшего мужчине был нанесен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, со смертельным исходом.

В судебном заседании молодой человек свою вину в совершенном преступлении признал полностью.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.