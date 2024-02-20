Великолучанин без определенного места жительства подозревается в убийстве знакомого

12:31, 20 февраля 2024, ПАИ

Великолучанина без определенного места жительства, обвиняемого в убийстве знакомого, заключили под стражу. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, в феврале текущего года 48-летний мужчина, находясь в подвале общежития на Октябрьском проспекте в Великих Луках, поссорился со знакомым и дважды ударил его ножом в туловище. От полученных повреждений последний скончался на месте происшествия.

Теперь мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Установлено, что великолучанин неоднократно привлекался к административной ответственности, а участковый охарактеризовал его как человека, склонного к бродяжничеству, совершению преступлений и правонарушений, злоупотребляющего алкоголем, а также не имеющего постоянного места жительства.

Суд заключил великолучанина под стражу на 1 месяц 27 суток – по 11 апреля 2024 года включительно.