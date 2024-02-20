Псковский омбудсмен проверил условия жизни задержанных в ИВС в Опочке

11:35, 20 февраля 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов совершил рабочий визит в Опочецкий район, где проверил работу изолятора временного содержания органов полиции. Об этом ПАИ сообщил сам Дмитрий Шахов.

Омбудсмен проверил обоснованность нахождения в ИВС восьми людей, которые совершили административные правонарушения в Псковской области. Кроме того, он обратил внимание на условия их содержания – частоту прогулок, питание, качество постельного белья, сохранность вещей и мобильных телефонов, возможностью читать книги и газеты, встречаться с родственниками а также пообщался с каждым из них лично – ответил на вопросы и объяснил права и обязанности.

Проверка показала, что жалоб от задержанных не поступает, а условия питания и содержания соответствуют требованиям, заключил Дмитрий Шахов.