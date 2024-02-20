Псковские випы рассказали, как отмечают 23 Февраля и 8 Марта

13:10, 20 февраля 2024, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, как в их семьях отмечают День защитника Отечества и 8 Марта, какие подарки дарят и какие соблюдают традиции.

Директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова:

- На мой взгляд, подарки дарить нужно на личные праздники: Новый год, день рождения. 23 Февраля и 8 Марта – это лишний повод выразить свою любовь к близким. На 8 Марта я не жду никаких подарков кроме тюльпанов. Мне кажется, что цветы – это то, то нужно дарить в этот праздник даже тем, кто считает цветы бесполезными. Я не видела ни одной девушки, которая не порадовалась бы цветочку, даже если в целом к ним равнодушна. Улыбка – это то, ради чего мужчины должны порадовать женщин.

Как руководитель организации, женский коллектив всегда поздравляю, дарю цветы. Маме тоже всегда дарю цветы. У нас нет традиции дарить подарки, только букет, но мама единственный человек, который может у меня попросить подарок, она любит косметику и духи. И я с удовольствием дарю – это лишний повод порадовать маму.

На 23 Февраля поздравляю папу, дедушку, молодого человека. Молодые люди никогда не ждали подарков, это всегда что-то, что хотелось сделать самой, но это какие-то мелочи: самостоятельно приготовленный торт или поход в кино. Это просто повод провести время вместе с человеком и выразить ему знаки внимания.

У меня были друзья, которые учились в военном училище, потом служили, их я поздравляла всегда, потому что для них это профессиональный праздник. Но это слова, не подарки. Им и не надо, они совсем по-другому это воспринимают.

В последнее время начала думать, что всех мужчин надо поздравлять, потому что они могут стать защитниками очень неожиданно. Мужчины все защитники, не важно, служили они или нет.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский:

- В ранние советские времена 23 Февраля отмечался День Советской армии и Военно-Морского флота, а сейчас это праздник всех мужчин. Необязательно мужчина для этого должен отслужить. Если придётся, любой будет защищать Родину. Это его долг.

В последнее время стал замечать, что это праздник ещё и женщин, которые служат в разных подразделениях, выполняют государственные задачи.

В семье у нас мужчин больше, чем женщин: жена, я и два сына. Жена дарит символические подарки, всегда разные. Но дело даже не в подарке, дело в поздравлении. К тому же это один из поводов собраться всей семьёй, пообщаться. 8 Марта, естественно, только женский праздник. Это такой день, когда мы уделяем женщинам повышенное внимание. На службе женщинам дарим цветы и сувениры. Жене дарю цветы и деньги, а она сама себе что-то покупает.

Главный хореограф IX Молодёжного Сретенского бала Анастасия Саар:

- 23 Февраля – это исключительно мужской праздник. В моей семье все военнослужащие, но мы также поздравляем и младшее поколение, потому что растим мальчиков защитниками. 8 Марта – это приятный день для девочек.

Я стараюсь не дарить банальные подарки, всегда подбираю что-то нужное. Даже на 14 февраля мужу подарила рюкзак.

Начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов:

- С 23 Февраля в школе всегда поздравляли, дарили подарки, не задумывались. Потом, когда отслужил в армии, уже чуть больше чувствуешь себя причастным к празднику.

Это стабильно день носков. В принципе, довольно нужная вещь, не понимаю, почему все считают их банальным подарком, они же разные бывают. И шампунь я покупал три раза в жизни, обычно их дарят, тоже хороший подарок.

8 Марта – важный праздник, всех девушек надо поздравить. Когда я работал в гостинице, у нас было 14 администраторов, из них всего один парень. Я тогда много денег спустил. Маме и девушке стараюсь подарить что-то посерьёзнее. Идеи подарков подмечаю из разговоров, всегда что-нибудь промелькнёт. У меня есть пул подарков на определённые праздники. Всё расписано.

Методист отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская:

- Для меня 23 Февраля ассоциируется с днём мужчин. Поздравляю папу, друзей-парней, дядь, дарю символические, но нужные подарки. Мужчины обычно не просят ничего, но мы все равно дарим, это такой красивый жест и знак внимания. На 23 Февраля обычно два-четыре выходных, поэтому мы куда-то выезжаем. 8 Марта поинтереснее, в этот день много подарков и цветов. Сначала празднуем с семьёй, а потом вот уже пять лет собираемся с девчонками на девичник. Празднуем, веселимся, обмениваемся подарочками. Обычно это косметика, тюльпаны, шоколадки.

Командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева:

- У нас девичья семья, мы будем отмечать 8 Марта. Будет стол, подарки. Подарки по зову души: если видишь, что человеку очень нужна какая-то вещь, то даришь её, если есть возможность. Мы собираемся все вместе, пьём чай, звоним друзьям, близким, родственникам, отправляем поздравительные открытки.

В студотрядах есть очень интересная традиция: когда они выезжают на свои трудовые объекты, то за два месяца летом отмечают все праздники сразу. У них есть 8 Марта, 23 Февраля, 14 февраля и даже Новый год. И это самые настоящие праздники: они наряжают ёлку, делают подарки.

Праздники для меня много значат. Это здорово, когда есть возможность собраться всем вместе. Дарить нужно то, чего нам всем не хватает, – это общение, яркие впечатления, эмоции. Носки проносятся, духи закончатся, а воспоминания останутся с тобой всегда.

Командир «Ольгинского десанта» Алексей Алексеев:

- 23 Февраля и 8 Марта обычно стараемся сделать семейными праздниками с подарками. 8 Марта с подачи папы уделяем внимание девушкам, женщинам, дарим цветы, разучиваем песню, покупаем торт, а раньше ещё рисовали открытки, готовили номера – это всё творческие импровизации от папы. Вещественные подарки есть, но они символические, ничего крупного не дарим. На 23 Февраля у нас традиция: сестра дарит интересные сладости, заказывает пряники интересной формы.

Руководитель трудовых отрядов подростков Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Александр Косаржевский:

- Сейчас праздники – это повод собраться с семьёй, потому что все мы много работаем. Когда дети вырастают, переезжают, это ещё большую ценность имеет.

Если по поводу подарков есть какой-то запрос, то он, конечно, выполняется. Но чаще всего его нет, поэтому дарим символические подарки: косметику или сертификаты.

А самый ценный подарок – время, которое я могу провести с семьёй, получить эмоции и удовольствие. 8 Марта ходим куда-то все вместе: в новое место или просто в бассейн. Время вместе – это уже подарок.