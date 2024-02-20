Связь на Великой реке: билайн расширил покрытие 4G в Острове и Опочке

12:34, 20 февраля 2024, ПАИ

Оператор билайн расширил покрытие 4G в Острове и Опочке Псковской области. Оба города расположились на реке Великой.

Остров и Опочка славятся своим историческим наследием, архитектурными памятниками. Каждый год тысячи поклонников истории посещают эти города, чтобы насладиться их красотой и изучить богатое прошлое. Быстрый мобильный интернет дает жителям и гостям Острова возможность быстрее делиться эмоциями и мыслями в соцсетях: загрузка фото на фоне знаменитых цепных мостов пройдет без задержек, а прямые эфиры с мест, где снимали фильм «Каникулы строгого режима», порадуют качеством.

Ощутим рост качества 4G и для опочан. После обновления инфраструктуры связи сеть билайна стала стабильнее. Еще больше абонентов могут одновременно играть в онлайн-игры, слушать подкасты и смотреть ролики на YouTube, не испытывая проблем с загрузкой контента.

Директор Псковского отделения билайна Иван Сапко: «Чаще всего мы используем мобильный интернет для общения или отдыха. Но от надежности сети зависит и наша безопасность. С 4G у нас всегда есть доступ к финансам через банковские приложения. Вызвать врача или оформить документы можно не выходя из дома. Поэтому для оператора важно обеспечить доступом к 4G как можно больше территорий. Мы рады поделиться с абонентами итогами плодотворной работы, но перед нами стоит еще много задач, которые надо решить в ближайшее время».

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