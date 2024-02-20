Акт вандализма произошёл на железнодорожном вокзале в Плюссе

12:08, 20 февраля 2024, ПАИ

Постановление по уголовному делу о совершении акта вандализма вынес Плюсский районный суд Псковской области в отношении жительницы Ленинградской области, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

Женщина повредила имущество железнодорожного вокзала станции Плюсса. Суд установил, что она была неспособна осознавать характер и общественную опасность своих действий в силу своего психического заболевания.

Суд признал её виновной в совершении вандализма посредством порчи имущества в общественном месте и, учитывая особенности здоровья женщины, принудительно отправил её на лечение в медицинской организации.