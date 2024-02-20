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Политика

Псковская область входит в топ регионов по подаче заявлений на ДЭГ

Псковская область входит в топ-5 регионов по числу поданных заявлений на участие в ДЭГ от общего числа избирателей. По данным ЦИК РФ, в Псковской области подано 53 046 заявлений, или 10,56% от числа избирателей.

Информация была озвучена во вторник, 20 февраля, на круглом столе по вопросам проведения дистанционного электронного голосования на выборах президента России, который проводит Центризбирком, передает корреспондент ПАИ.

Данные по подаче заявлений на ДЭГ в регионах России. Фото: ПАИ

«На этом пути нас больше всего волнует, чтобы было полное понимание со стороны всех участников избирательного процесса, что собой представляет ДЭГ. Важно, чтобы был рост доверия. Основной критерий – качество деятельности, главная оценка, главный экзаменатор – наш избиратель, на него мы работаем. Есть доверие – значит, все нормально, если нет – значит, надо что-то менять. Это основной ориентир. Понимаем, что не все партии принимают ДЭГ. Для того чтобы снять все сомнения, для лучшего понимания всех процессов мы организовали этот круглый стол», – сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она напомнила, что ДЭГ будет применяться в 29 регионах. Всего для участия в ДЭГ уже подано 2,6 млн заявлений.

Заявления для участия в ДЭГ можно подать до 11 марта с помощью портала «Госуслуги».

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