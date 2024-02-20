Не каждый регион имеет яму для прыжков стипль-чез, а нам повезло – псковский тренер по лёгкой атлетике

16:05, 20 февраля 2024, ПАИ

Не каждый регион имеет яму для прыжков стипль-чез, а нам повезло, сообщил тренер псковского центра «Юность» Родион Крылов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Тренер отметил, что при реконструкции стадиона «Машиностроитель» была восстановлена яма для прыжков стипль-чез. «Не каждый регион имеет такую яму. Нам повезло. Это большое дело», – заметил эксперт.

«Так приезжаешь куда-нибудь, а там кто-то прыгает на маты вместо ямы. А у нас все условия есть», – добавил спикер пресс-конференции.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».