Не каждый регион имеет яму для прыжков стипль-чез, а нам повезло – псковский тренер по лёгкой атлетике
Не каждый регион имеет яму для прыжков стипль-чез, а нам повезло, сообщил тренер псковского центра «Юность» Родион Крылов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Тренер отметил, что при реконструкции стадиона «Машиностроитель» была восстановлена яма для прыжков стипль-чез. «Не каждый регион имеет такую яму. Нам повезло. Это большое дело», – заметил эксперт.
«Так приезжаешь куда-нибудь, а там кто-то прыгает на маты вместо ямы. А у нас все условия есть», – добавил спикер пресс-конференции.
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Не каждый регион имеет яму для прыжков стипль-чез, а нам повезло – псковский тренер по лёгкой атлетике
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