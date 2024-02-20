Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 21 февраля

12:28, 20 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 21 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днём местами будет идти снег и мокрый снег, ночью – местами небольшой снег.

На дорогах прогнозируется образование гололедицы.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области днём составит от -2 до +3 градусов, ночью – от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.