Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 21 февраля
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 21 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Днём местами будет идти снег и мокрый снег, ночью – местами небольшой снег.
На дорогах прогнозируется образование гололедицы.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха по области днём составит от -2 до +3 градусов, ночью – от -3 до -8 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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