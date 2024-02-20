316 тысяч домовладений в Псковской области предстоит обойти членам УИК с информацией о выборах президента
316 тысяч домовладений в Псковской области предстоит обойти членам УИК с информацией о выборах президента. Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов.
«В этом году адресное информирование будет проходить по всей области, больше 2 тысяч членов УИК должны обойти 316 тысяч домовладений», – сказал Игорь Сопов.
В этом году работа ведётся с 17 февраля, на сегодняшний день пройдена уже 41 тысяча домовладений. Это около 13% от общего количества.
Он напомнил, что дополнительное адресное информирование избирателей проводится в регионе уже второй раз. Впервые его опробовали на выборах губернатора Псковской области в 2023 году.
«Тогда мы пошли к избирателям поквартирно и рассказывали, как будет проходить кампания, какие есть способы голосования. Это дало свой эффект: мы увеличили явку на 2,5% по сравнению с выборами 2018 года. Считаю, это благодаря тому, что мы дошли до каждого избирателя», – отметил Игорь Сопов.
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