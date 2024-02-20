Игорь Сопов: Большинство псковичей настроены к информаторам избирательной комиссии доброжелательно

14:38, 20 февраля 2024, ПАИ

Большинство псковичей настроены к информаторам доброжелательно, констатировал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Из 41 тысячи уже пройденных членами УИК домовладений в 58% с информаторами замечательно пообщались, лишь в 2% случаев перед ними захлопнули дверь и не стали разговаривать вовсе. Считаю, что это хорошая динамика. Люди понимают, что это не навязчивые агитаторы, а именно члены УИК, которые не вступают в политические дискуссии, а предоставляют информацию», – подчеркнул председатель облизбиркома.

Игорь Сопов напомнил, что адресное информирование избирателей продлится до 7 марта. «Я прошу псковичей, чтобы все открывали дверь нашим информаторам. Их легко опознать по информационным материалам, по специальным буклетам, в которых указаны все четыре кандидата в президенты. Кроме того, у информаторов есть бейджики, белая сумка с надписью «Выборы президента» и другие отличительные знаки. Уделите им пять минут своего времени», – обратился к жителям региона Игорь Сопов.

Он также напомнил о существовании горячей линии региональной избирательной комиссии 8 800 222 72 60, на которую можно обратиться по вопросам относительно предстоящих выборов президента. «За время работы линии принято 118 звонков, причём 88 из них были связаны с проведением дистанционного электронного голосования. Мы подробно всё объясняем, никто не остаётся без ответа», – рассказал Игорь Сопов.