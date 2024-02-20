Как будут храниться бюллетени избирателей, проголосовавших в первые дни выборов президента, рассказал Игорь Сопов

20:38, 20 февраля 2024, ПАИ

Как будут храниться бюллетени избирателей, проголосовавших в первых дни выборов президента, рассказал сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Так как голосование на выборах президента будет трёхдневным, то для хранения бюллетеней тех, кто голосует в первые дни, будут использованы специальные сейф-пакеты с несколькими степенями защиты.

«Разрезать и вскрыть его невозможно. А любое нарушение целостности пакета ведёт к аннулированию всех лежащих там бюллетеней. На каждый пакет клеится специальная марка, на нём также расписываются члены УИК. В сейф-пакетах бюллетени будут помещены в сейфы под охраной полиции. Там они будут находиться до последнего дня голосования. Ничего подменить и подтасовать невозможно», – подчеркнул Игорь Сопов.

Напомним, на выборы президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Голосование будет проходить с 15 по 17 марта.