Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Хрустальные звёздочки – 2024»

14:31, 20 февраля 2024, ПАИ

Детей государственных гражданских служащих и работников ФССП России, сотрудников правоохранительных и иных государственных структур, а также воспитанников детских домов и школ-интернатов приглашают принять участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки – 2024».

Участники конкурса распределяются по двум возрастным группам:

I группа: от 7 до 12 лет включительно.

II группа: от 13 до 18 лет включительно.



Конкурс проводится по трём номинациям: «Вокал» (народное, классическое, эстрадное пение), «Хореография» (народный, классический, бальный, современный танец), «Исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах).

Выступление участника не должно длиться более четырёх минут.



Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие, а также резюме участника до 13 марта. Документы принимаются по адресу: Псков, улица Текстильная, 3, или по электронной почте: ooppvr@r60.fssp.gov.ru.



Информация об условиях проведения Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки – 2024», а также положение о конкурсе размещены на сайте Федеральной службы судебных приставов (в разделе «О службе», подразделах «Иная деятельность, благотворительность», «Конкурсы, фестивали»).