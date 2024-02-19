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Культура

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Хрустальные звёздочки – 2024»

Детей государственных гражданских служащих и работников ФССП России, сотрудников правоохранительных и иных государственных структур, а также воспитанников детских домов и школ-интернатов приглашают принять участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки – 2024».

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Хрустальные звёздочки – 2024». Фото: администрация Великих Лук

Участники конкурса распределяются по двум возрастным группам:
I группа: от 7 до 12 лет включительно.
II группа: от 13 до 18 лет включительно.

Конкурс проводится по трём номинациям: «Вокал» (народное, классическое, эстрадное пение), «Хореография» (народный, классический, бальный, современный танец), «Исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах).

Выступление участника не должно длиться более четырёх минут.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие, а также резюме участника до 13 марта. Документы принимаются по адресу: Псков, улица Текстильная, 3, или по электронной почте: ooppvr@r60.fssp.gov.ru.

Информация об условиях проведения Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки – 2024», а также положение о конкурсе размещены на сайте Федеральной службы судебных приставов (в разделе «О службе», подразделах «Иная деятельность, благотворительность», «Конкурсы, фестивали»).

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