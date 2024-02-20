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Общество

Два проекта благоустройства планируется вынести на народное голосование в Порховском районе в текущем году

Какие объекты благоустройства в Порховском районе уже отремонтированы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда», а какие планируется вынести для участия в голосовании в этом году, рассказал глава Порховского района Юрий Семёнов в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 февраля.

На фото: Юрий Семёнов. Фото: ПАИ

По его словам, на следующий год возможность благоустройства по программе ФКГС имеют два объекта. Во-первых, пешеходная зона от площади привокзальной вдоль комплекса торгового «4 сезона» с выходом на улицу Мебельную, отметил Юрий Семёнов. Протяженность может быть немалой – до 250 метров дорожки.

Также народным «избранником» может стать памятник – в народе называемый «голова». «В центре возле кинотеатра есть памятный знак, установленный Александру Невскому. Он давно требует ремонта. Планируется реставрация этого памятника, то есть не саму голову памятника ремонтировать, но его основу. Пора менять и брусчатку», – отметил Юрий Семёнов.

Он отметил, что в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды» был закончен так называемый «44-й квартал». Мы сделали по улице Красноармейской до улицы Псковской новый тротуар. Кроме того, в рамках ФКГС решена проблема парковки возле Порховского музея.

«Мы вынесли на общенародное обсуждение одно из предложений. Люди поддержали проект парковочного пространства. Поэтому сделали большую парковку между Домом ремесел и кинотеатром. Теперь есть куда приехать большому автобусу. Он не перегораживает дорогу, не мешает движению», – сказал Юрий Семёнов.

Он также отметил, что в посёлке Полоное программа также успешно реализовывается.

«Была сделана основа под монтаж хоккейной площадки в прошлом году. Сняли грунт, отсыпали и заасфальтировали площадку. У нас это двухлетний проект. В этом году будет уже полностью установлена хоккейная спортплощдака. Начали в том году, в этом – завершаем», – сказал глава Порховского района.

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