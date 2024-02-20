Псковичи не смогут воспользоваться услугами МРЭО ГИБДД 23 февраля и 8 марта

14:35, 20 февраля 2024, ПАИ

Псковичи не смогут воспользоваться услугами МРЭО ГИБДД 23 февраля и 8 марта, так как эти дни будут выходными. При этом 24 февраля и 9 марта в ведомстве – обычные рабочие дни, сообщили ПАИ в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

При этом в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области есть возможность получения государственных услуг в электронном виде с помощью портала «Госуслуги».

При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.