Шесть ветеранов СВО из Псковской области примут участие в соревнованиях в Калуге
Шесть спортсменов Псковской области примут участие в межрегиональных физкультурных соревнованиях среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества». Старты пройдут в Калуге с 22 и 23 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.
В соревнованиях примут участие ветераны СВО из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
В рамках стартов спортсмены посоревнуются в настольном теннисе, армрестлинге, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и стрельбе из лука. Кроме того, ветераны поучаствуют в паралимпийском уроке и мастер-классе по паралимпийским видам спорта, а также станут гостями межрегионального патриотического фестиваля в калужской областной филармонии.
Победителей и призёров в каждом виде программы наградят медалями, кубками и дипломами.
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