Шесть ветеранов СВО из Псковской области примут участие в соревнованиях в Калуге

15:49, 20 февраля 2024, ПАИ

Шесть спортсменов Псковской области примут участие в межрегиональных физкультурных соревнованиях среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества». Старты пройдут в Калуге с 22 и 23 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

В соревнованиях примут участие ветераны СВО из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

В рамках стартов спортсмены посоревнуются в настольном теннисе, армрестлинге, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и стрельбе из лука. Кроме того, ветераны поучаствуют в паралимпийском уроке и мастер-классе по паралимпийским видам спорта, а также станут гостями межрегионального патриотического фестиваля в калужской областной филармонии.

Победителей и призёров в каждом виде программы наградят медалями, кубками и дипломами.

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