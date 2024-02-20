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Спорт

Шесть ветеранов СВО из Псковской области примут участие в соревнованиях в Калуге

Шесть спортсменов Псковской области примут участие в межрегиональных физкультурных соревнованиях среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества». Старты пройдут в Калуге с 22 и 23 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

В соревнованиях примут участие ветераны СВО из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

В рамках стартов спортсмены посоревнуются в настольном теннисе, армрестлинге, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и стрельбе из лука. Кроме того, ветераны поучаствуют в паралимпийском уроке и мастер-классе по паралимпийским видам спорта, а также станут гостями межрегионального патриотического фестиваля в калужской областной филармонии.

Победителей и призёров в каждом виде программы наградят медалями, кубками и дипломами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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