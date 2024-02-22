Ревизия: Врачи «Мед-Скана» рассказали про рентгенологические услуги

13:11, 22 февраля 2024, ПАИ

Вредно ли проходить магнитно-резонансную томографию, зачем нужна рентгеноденситометрия и какая диагностика является первоочередной при травмах, объяснили врачи «Мед-Скана». Помимо этого они рассказали, когда лучше проходить МРТ, а когда КТ.

«Мед-Скан» – это медицинский центр в Пскове и Псковской области, который оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием – рентгенологические услуги: магнитно-резонансная томография и компьютерная томография внутренних органов и систем, кабинет рентгенографии и денситометрии, ультразвуковая диагностика, а также функциональная диагностика: ЭКГ и суточный мониторинг ЭКГ (по Холтеру). После проведенной диагностики пациент может обратиться к нужному специалисту.

В медицинском центре врачи работают по десяти основным направлениям. Также в центре можно сдать лабораторные анализы. Помимо медцентра в городе Пскове, более десяти лет успешно работает диагностическое подразделение в Великих Луках.

Слоган центра «Мед-Скан» – «Здоровое будущее, диагностика настоящего». Сотрудники центра уверены, что если вовремя обращаться к специалисту, проходить ежегодные профилактические осмотры, можно не допустить, предотвратить или замедлить начавшееся заболевание. Центр открыт для пациентов ежедневно. Команда врачей готова оказать грамотную диагностическую и медицинскую помощь каждому.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Лицензия № ЛО-60-01-000918 от 1 августа 2019 года.

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