Более 50 тысяч рублей потерял великолучанин из-за мошенников

15:39, 20 февраля 2024, ПАИ

54 000 рублей лишился великолучанин, пытаясь совершить покупку в интернете. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

38-летний мужчина нашёл на одном из сайтов объявление о продаже автомобильных двигателей. Он заполнил форму для заказа и получил на электронную почту уведомление, что товар готов к отправке. Великолучанин перевёл 54 000 рублей по указанным данным, но товар так и не получил.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.