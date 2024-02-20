Более 50 тысяч рублей потерял великолучанин из-за мошенников
54 000 рублей лишился великолучанин, пытаясь совершить покупку в интернете. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
38-летний мужчина нашёл на одном из сайтов объявление о продаже автомобильных двигателей. Он заполнил форму для заказа и получил на электронную почту уведомление, что товар готов к отправке. Великолучанин перевёл 54 000 рублей по указанным данным, но товар так и не получил.
Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии: 0 Обсудить >>>