Шесть лет строгого режима получил 21-летний житель Красногородска за случайное убийство знакомого

15:56, 20 февраля 2024, ПАИ

В Красногородском районе 21-летний молодой человек признан виновным в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом ( ч. 4 ст. 111 УК РФ ), сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

10 мая 2023 года осужденный пришел со своей знакомой в гости к семейной паре в частный дом в Красногородске, где между ним и хозяином дома произошла ссора. Он несколько раз ударил оппонента, после чего тот упал и ударился головой о кирпичный бордюр. На следующий день состояние потерпевшего ухудшилось, его доставили в больницу, где он скончался от полученных повреждений.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.