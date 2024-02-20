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Общество

Сбер и правительство Псковской области оснастят больницы системами мониторинга состояния пациентов

Псковское отделение Сбера прорабатывает вопрос реализации в медицинских учреждениях Псковской области системы дистанционного мониторинга пациентов. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в ходе пресс-завтрака сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: Олег Юшин

Он пояснил, что дистанционный мониторинг может проводиться при помощи портативных тонометров и глюкометров от СберЗдоровья. В этом случае пациент замеряет показатели давления, а гаджет передает их в «Дневник здоровья», и если будут отклонения от нормы, то врач свяжется с пациентом для оказания помощи.

Владимир Компаниец подчеркнул, что в тех регионах, где такую систему уже запустили, отмечается существенное снижение негативных последствий от неконтроля пациентов за состоянием своего здоровья.

Кроме того, сейчас Сбер совместно с комитетом по здравоохранению Псковской области прорабатывают вопрос внедрения цифрового помощника врача «Топ-3». Этот сервис на основе жалоб пациента предложит терапевтам и врачам общей практики три наиболее вероятных предварительных диагноза.

Также уже сейчас при поддержке Сбера псковские медики получают аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП», который представляет из себя компактный кейс с диагностическим оборудованием. В него в том числе входят приборы для измерения артериального давления, снятия электрокардиограммы, проведения пульсоксиметрии, термометрии, исследования уровня сахара и холестерина в крови. «Его медики могут брать с собой на выезд к маломобильным пациентам или жителям отдалённых территорий. Применение такого комплекса позволяет получать тот же медсервис, как и в ведущих медучреждениях области», – заявил Владимир Компаниец.

Он напомнил о ещё одном сервисе в области медицины, который был запущен в Псковской области благодаря Сберу. Это «Электронный рецепт». Он обеспечивает полноценное взаимодействие пациента, врача и фармацевта. Теперь врач может выписать рецепт в электронной форме, а пациент ещё и посмотреть, где это лекарство продаётся по наиболее приемлемой цене.

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