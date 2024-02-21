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Санаторий «Хилово» приглашает псковичей на мужской и женский тур выходного дня

Обладателями мужского и женского тура выходного дня санатория «Хилово» по специальному предложению могут стать псковичи и гости города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Санаторий «Хилово» предлагает приобрести санаторно-курортные путевки или путевки на оздоровление по спецпредложению и стать обладателями «Мужского тура выходного дня», который пройдет с 22 по 25 февраля, и «Женского тура выходного дня», состоящегося с 7 по 10 марта.

Как отметили в санатории, в стоимость путевки на оздоровление входит проживание, питание (в день заезда только ужин), а также консультация врача, который может назначить платные лечебные процедуры: ЛФК (групповые или индивидуальные занятия), прием минеральной воды и посещение бассейна (по показаниям и после осмотра врачом).

«По путевке на оздоровление наличие медицинской документации не требуется. Медицинская документация обязательна для получения платных лечебных процедур – санаторно-курортная карта или результаты обследований: общий анализ крови и анализ крови на сахар, ЭКГ (с расшифровкой), заключение гинеколога (для женщин), заключение уролога (для мужчин старше 45 лет)», – прокомментировали в санатории «Хилово».

В стоимость санаторно-курортной путевки входит проживание, питание (в день заезда только ужин), консультация врача, ЛФК (групповые или индивидуальные занятия), прием минеральной воды, посещение бассейна, лечебные процедуры: жемчужная, сероводородная, минеральная ванны, бромно-борные рассолы – одна из указанных (через день, по показаниям); грязевые аппликации: общие, бачки, грязевые лепешки, гальваногрязь – одна из указанных (через день, по показаниям);физиотерапевтические: магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ-терапия, экстракорпоральная магнитная стимуляция – одна из указанных; галокамера; общее облучение УФ-лучами.

«По санаторно-курортной путевке наличие медицинской документации обязательно – санаторно-курортная карта или результаты обследований: общий анализ крови и анализ крови на сахар, ЭКГ (с расшифровкой), заключение гинеколога (для женщин), заключение уролога (для мужчин старше 45 лет)», – подчеркнули в санатории.

Подробную информацию о турах можно получить по телефону 8-800-250-18-65, бронирование – по электронной почте 2501865@mail.ru

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