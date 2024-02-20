Система интеллектуального видеонаблюдения расширяется в Псковской области

17:49, 20 февраля 2024, ПАИ

В Псковской области с помощью инновационных программных решений Сбера расширяется система интеллектуального видеонаблюдения. Это аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Как отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в ходе пресс-завтрака сегодня, 20 февраля, на сегодняшний день система видеонаблюдения оснащена функцией распознавания лиц и регистрационных номеров машин.

Ранее заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области Леонид Бураковский рассказывал, что в прошлом году благодаря комплексу видеонаблюдения удалось раскрыть более 30 преступлений, также записи камер были использованы при разборе свыше 10 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в Псковской области введена новая система оповещения населения, которая была реализована экосистемой Сбера. «Она сдана, функционирует и выполняет свои функции», – отметил Владимир Компаниец.