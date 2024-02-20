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Общество

Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове

Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Дискуссионная студенческая площадка «Год семьи» прошла в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ

На площадке присутствовали студенческие семьи, органы исполнительной власти, председатели вузов и ссузов.

«Семья начинается с молодёжи, поэтому в студенческой среде создание семьи – это тот момент, когда люди принимают ответственный шаг для себя. И с точки зрения, где учатся ребята, есть определённые меры поддержки», – отметил заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев.

Он подчеркнул, что в Псковской области есть порядка 120 студенческих семей из трёх вузов региона. Из них примерно 60 приходится на ПсковГУ.

«Мы поддерживаем семьи не только в этом году, мы поддерживаем семьи на протяжении их существования, от начала беременности женщины до того момента, когда ребёнку уже исполняется 17 лет», – заметила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

С прошлого года на федеральном уровне выстроена целостная система поддержки семей, подчеркнула Ольга Евстигнеева. Она рассказала молодым семьям, какие меры поддержки существуют на федеральном и региональном уровнях.

«Студенческая семья – это супруги, студенты очной формы обучения. Они могут учиться и в разных учебных заведениях, могут и в одном, но это очная форма обучения. Плюс это могут быть одинокие родители, которые воспитывают ребёнка или усыновили ребёнка. У нас есть одинокие мамочки, которые не замужем, но воспитывают ребёнка, и это тоже считается студенческой семьёй», – сказала начальник отдела социальной защиты обучающихся ПсковГУ Алёна Пилипенко.

Она отметила, что число студенческих семей увеличивается, а также рассказала о мерах поддержки, которые может предложить университет студенческим семьям.

Участники дискуссии смогли задать спикерам интересующие вопросы.

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