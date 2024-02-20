Более 1 млрд рублей налоговых вычетов вернули жители Псковской области по итогам прошлого года

20:06, 20 февраля 2024, ПАИ

Более 1 млрд рублей налоговых вычетов вернули жители Псковской области по итогам прошлого года. Этот и другие вопросы обсудил губернатор Михаил Ведерников с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Анной Кутузовой, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, в Псковской области объём налоговых поступлений стабильно увеличивается. За прошлый год рост составил более 20 %.

«В этом году тоже сохраняется положительная динамика роста поступлений налоговых платежей. Это хороший показатель!» – написал Михаил Ведерников, добавив, что с этого года жители области могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, лечение и обучение в упрощённом порядке.