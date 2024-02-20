Фотовыставка «Пример мужества под Псковским флагом» открылась в Пустошке

21:32, 20 февраля 2024, ПАИ

Открытие фотовыставки «Пример мужества под Псковским флагом» состоялось в фойе Пустошкинского центра образования сегодня, 20 февраля, в День флага Псковской области, сообщает газета «Вперёд».

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Пустошкинском районе Дмитрий Бугряков предоставил личный фотоархив для выставки и провёл экскурсию для школьников, где рассказал о выставленных фотографиях.

В экспозиции представлены фото бойцов 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, фото участников СВО с места службы, а также кадры оказания гуманитарной помощи жителями Пустошкинского района.