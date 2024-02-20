Псковские юнармейцы передали участникам СВО письма к Дню защитника Отечества

21:50, 20 февраля 2024, ПАИ

Церемония принятия в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» школьников и студентов прошла на базе войсковой части 76-й дивизии в Пскове. В рамках мероприятия юнармейцы передали военным письма для участников СВО, написанные ребятами из разных районов Псковской области к Дню защитника Отечества, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения ВВПОД «Юнармия».



Фото: пресс-служба регионального отделения ВВПОД «Юнармия»



Фото: пресс-служба регионального отделения ВВПОД «Юнармия»



Фото: пресс-служба регионального отделения ВВПОД «Юнармия»



Фото: пресс-служба регионального отделения ВВПОД «Юнармия»



Фото: пресс-служба регионального отделения ВВПОД «Юнармия»









«Поддержка участникам специальной операции, находящимся вдали от дома, просто необходима. Письма становятся для солдат доброй вестью и благодарностью за мир, который они защищают. Ребята в своих письмах выражают слова благодарности всем тем, кто сейчас исполняет свой воинский долг, пожелания успешного выполнения боевых задач и возвращения домой живыми и здоровыми», – отметили в штабе в Пскове.

Военные поздравили ребят с принятием присяги и поблагодарили юнармейцев за письма, пообещав, что в скором времени отправят их в зону СВО.