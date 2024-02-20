В Псковской области рассматриваются жалобы на ненадлежащую уборку снега и противогололёдную обработку

22:48, 20 февраля 2024, ПАИ

Вопросы содержания дорог обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с врио председателя комитета по транспорту Станиславом Стармолотовым и председателем комитета по региональному контролю и надзору Андреем Кирилёнком, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

«Погода непростая: частые переходы через ноль и ледяные дожди. Подрядчикам нужно работать с удвоенными силами, чтобы содержать дороги в нормативном состоянии. С начала месяца поступило порядка 30 жалоб на ненадлежащую уборку от снега и противогололёдную обработку. Все обращения отрабатываются», – написал Михаил Ведерников.

Губернатор поручил усилить контроль над подрядными организациями в части содержания и обслуживания федеральных и региональных трасс. Кроме того, он рекомендовал организациям, которые предоставляют услуги перевозки пассажиров, провести с водителями дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения.

«Главы муниципалитетов также взяли вопрос под особый контроль. Все обращения жителей должны оперативно отрабатываться», – заключил глава региона.