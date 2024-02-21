О погоде в марте судили по сегодняшнему дню
Захар Серповидец наступил по народному календарю сегодня, 21 февраля. Об этом пишет calend.ru.
Праздник получил свое название в честь святого Захария.
В день его памяти жницы молились о хорошем урожае. Серпы доставали из чуланов, чистили, точили и окропляли крещенской водой. «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти», «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа», – приговаривали в народе.
По народному поверью на Захария был особенно острым также лунный серп. Считалось, чем холоднее в этот день, тем теплее будет март.
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