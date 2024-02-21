О погоде в марте судили по сегодняшнему дню

07:20, 21 февраля 2024, ПАИ

Захар Серповидец наступил по народному календарю сегодня, 21 февраля. Об этом пишет calend.ru.

Праздник получил свое название в честь святого Захария.

В день его памяти жницы молились о хорошем урожае. Серпы доставали из чуланов, чистили, точили и окропляли крещенской водой. «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти», «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа», – приговаривали в народе.

По народному поверью на Захария был особенно острым также лунный серп. Считалось, чем холоднее в этот день, тем теплее будет март.