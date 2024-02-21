Псковичи хотят знакомиться с теми, у кого хороший кредитный рейтинг

09:25, 21 февраля 2024, ПАИ

Только один из пяти псковичей считает, что в России следует разработать приложение для знакомств, в котором смогут зарегистрироваться только люди с подтверждённым бюро кредитных историй хорошим кредитным рейтингом, следует из данных опроса SuperJob.

35% считают такое приложение бесполезным. 45% затрудняются ответить. Однако, прежде чем познакомиться с человеком, 25% опрошенных хотели бы знать кредитный рейтинг второй половинки, поскольку некоторым из них интернет-знакомый предлагал выплачивать совместно ипотеку, которую взял на своё имя. 54% респондентов такая информация не нужна, поскольку они считают, что кредит и человеческие отношения – это разные вещи, и люди сами разберутся, какой партнёр им нужен.

Об уровне дохода своей потенциальной второй половинки хотели бы знать 30%, а 57% такая информация не нужна, поскольку доход может измениться со временем.

Идею разработки приложения, в котором может зарегистрироваться только человек с хорошим кредитным рейтингом, поддержали 24% женщин и 16% мужчин. Идея выбирать партнеров по кредитному рейтингу также больше заинтересовала женщин (28% против 22% среди мужчин).

Ранее псковичам рассказали, будут ли компании выплачивать премии сотрудникам к 23 Февраля.