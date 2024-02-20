23% компаний собираются дать премию сотрудникам к 23 Февраля
Выплатить премию своим сотрудникам к 23 Февраля планируют 23% компаний, следует из опроса SuperJob.
52% компаний готовят подарки сотрудникам. В 50% компаний пройдут корпоративы.
Премии к 8 Марта готовят 25% работодателей, подарки – 55%, корпоративы организуют 53% компаний.
Ранее сообщалось, сколько процентов псковичей знакомы с «синдромом понедельника», и какое количество считают День защитника Отечества праздником всех мужчин.
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