23% компаний собираются дать премию сотрудникам к 23 Февраля

09:30, 20 февраля 2024, ПАИ

Выплатить премию своим сотрудникам к 23 Февраля планируют 23% компаний, следует из опроса SuperJob.

52% компаний готовят подарки сотрудникам. В 50% компаний пройдут корпоративы.

Премии к 8 Марта готовят 25% работодателей, подарки – 55%, корпоративы организуют 53% компаний.

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