Мокрый снег прогнозируется в Псковской области 22 февраля
Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области 22 февраля, днём – с прояснениями. Ожидаются также осадки, сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью в большинстве районов выпадет небольшой снег, мокрый снег; днём возможны местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от 0 до -3 градусов, днём – от 0 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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