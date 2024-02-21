Мокрый снег прогнозируется в Псковской области 22 февраля

11:56, 21 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области 22 февраля, днём – с прояснениями. Ожидаются также осадки, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов выпадет небольшой снег, мокрый снег; днём возможны местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от 0 до -3 градусов, днём – от 0 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.