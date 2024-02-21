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Печерянка стала победителем среди мальчиков на турнире по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

Печерянка, воспитанница клуба Lion sport Варвара Верьясова стала победителем на турнире по джиу-джитсу Ecopolis Cup в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе клуба в ВК.

Печерянка стала победителем среди мальчиков на турнире по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге. Фото здесь и далее: клуб Lion sport в соцсети «ВКонтакте»

Всего спортсменки из Печор смогли завоевать две награды. Варвара Верьясова завоевала золотую награду. Полина Растакова взяла серебро в своей категории.

Полина Растакова взяла серебро в своей категории

Тренирует спортсменок Фёдор Шумейко.

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