Печерянка стала победителем среди мальчиков на турнире по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

11:55, 21 февраля 2024, ПАИ

Печерянка, воспитанница клуба Lion sport Варвара Верьясова стала победителем на турнире по джиу-джитсу Ecopolis Cup в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе клуба в ВК.

Всего спортсменки из Печор смогли завоевать две награды. Варвара Верьясова завоевала золотую награду. Полина Растакова взяла серебро в своей категории.

Тренирует спортсменок Фёдор Шумейко.

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