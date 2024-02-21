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Общество

Минпросвещения и «Единая Россия» обсудили капремонт школ в Псковской области

Выполнение президентских программ капремонта действующих и строительства новых школ и детсадов обсудили с регионами на федеральном штабе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения России Сергей Кравцов.

Министр отметил, что по программе строительства новых школ всего до конца 2024 года должно быть сдано не менее 1,3 тысячи новых зданий. За несколько лет действия президентской программы построено 1676 дошкольных учреждений. Это позволило ликвидировать очереди в детсады.
«В 2024 году, который объявлен Годом семьи, нам предстоит ввести в эксплуатацию 363 школы. И завершить масштабную программу по строительству новых школ, чтобы сконцентрироваться на расширении программы по капитальному ремонту. Мы надеемся, что в неё войдут детские сады и колледжи», – сказал Сергей Кравцов.

«Всем нам важно, чтобы наши дети учились и воспитывались в хороших условиях, имели возможность получить качественное образование, отвечающее реалиям сегодняшнего дня. Хочу подчеркнуть, что благодаря программе капремонта школ в Псковской области уже отремонтировано 43 школы, в этом сезоне на старте ремонт еще шести образовательных учреждений – как городских, так и сельских. В данный момент профильные органы исполнительной власти занимаются контрактацией объектов, где будут проходить ремонты», – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян.

Напомним, благодаря поддержке президента России Владимира Путина в приграничных районах Псковской области возводятся новые школы. В частности, их строительство идет в Себежском, Палкинском и Гдовском районах.

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