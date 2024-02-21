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Общество

В Пскове почтили память погибших 24 года назад бойцов подразделений специального назначения

Память военнослужащих псковского спецназа, погибших в 2000 году в бою под Харсеноем в Чечне, почтили в Пскове сегодня, 21 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ
  • Митинг в Промежицах
    Фото: ПАИ

В памятном митинге приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, глава Псковского района Наталья Федорова, представители общественности.

Заупокойную литию в память о погибших военнослужащих провел помощник командира по работе с верующими, иерей Антоний (Савченко).

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу псковским воинам спецназа всех поколений, а также на Аллее Героев.

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