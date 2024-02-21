Владимир Путин отметил боевые заслуги псковских лётчиков

13:48, 21 февраля 2024, ПАИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил заслуги псковских лётчиков государственной наградой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Самоотверженным ратным трудом вы доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства. Эти традиции формировались столетиями нашими великими полководцами, солдатами и офицерами, преданными сынами и дочерями Отечества», – подчеркнул в своем выступлении глава государства.

Он добавил, что их имена всегда будут символом мужества и уважения к российской армии.

Владимир Путин также наградил за боевые заслуги лётчиков 15-й бригады армейской авиации, которая базируется в Псковской области, орденом Жукова.

«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал Владимир Путин.