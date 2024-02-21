Владимир Путин отметил боевые заслуги псковских лётчиков
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил заслуги псковских лётчиков государственной наградой. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Самоотверженным ратным трудом вы доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства. Эти традиции формировались столетиями нашими великими полководцами, солдатами и офицерами, преданными сынами и дочерями Отечества», – подчеркнул в своем выступлении глава государства.
Он добавил, что их имена всегда будут символом мужества и уважения к российской армии.
Владимир Путин также наградил за боевые заслуги лётчиков 15-й бригады армейской авиации, которая базируется в Псковской области, орденом Жукова.
«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал Владимир Путин.
В Пскове почтили память погибших 24 года назад бойцов подразделений специального назначения