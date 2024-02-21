«Диалог с Героем» прошел в гуманитарном лицее Пскова

17:36, 21 февраля 2024, ПАИ

Урок мужества «Диалог с Героем» состоялся в Псковском гуманитарном лицее в двух классах – в 9-м и 11-м сегодня, 21 февраля, рассказала руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.

Мероприятие состоялось при участии бойца СВО. Сейчас 22-летний Виктор проходит медреабилитацию в Пскове после боевого ранения. Когда закончится лечение, он снова отправится на защиту Родины. Урок мужества собрал порядка 50 человек. Дети активно задавали вопросы, интересовались службой, бытом бойцов, отметила Мария Филонова.

«Диалог с Героем» – уникальная возможность ребятам пообщаться с самым настоящим героем. Не персонажем каких-то игр или фильмов, а настоящим героем, который защищает нашу Родину. Из первых уст ребята могут узнать, доходят ли письма бойцам, как они важны, для чего нужны блиндажные свечи, как они греют и спасают ребят в такие сильные морозы зимой, для чего нужны маскировочные сети. И в первую очередь, конечно же, мы благодарим ребят, тех бойцов, которые день и ночь, 24 на 7, защищают наш покой», – подчеркнула Мария Филонова.