Михаил Ведерников вручил 14-летним псковичам их первые паспорта

16:51, 21 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил 14-летним псковичам их первые паспорта гражданина Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона подчеркнул, что ребята являются наследниками богатой культуры и традиций своей страны. Он пожелал им нести звание гражданина Российской Федерации с честью, а также реализовать все самые смелые планы. «Впереди ждет много всего интересного, но также будут сложности и трудности. Пройдите их достойно, чтобы и Псковская область, и вся страна гордились вами», – пожелал Михаил Ведерников.

Кроме того, подросткам передали издания российской Конституции и памятные подарки.

Торжественное мероприятие было приурочено к новой региональной дате – Дню флага Псковской области, учрежденному по инициативе губернатора Псковской области в ноябре 2023 года.