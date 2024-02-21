Выставка «Израненная земля Донбасса» открылась в музее-заповеднике «Изборск»

16:50, 21 февраля 2024, ПАИ

Выставка живописи Алексея Крюкова и Максима Фаюстова «Израненная земля Донбасса» и просветительский выставочный проект «Донбасс – Россия: история и современность» Государственного центрального музея современной истории России открылись в государственном музее-заповеднике «Изборск» сегодня, 21 февраля. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













«Неслучайно выставки открываются в исторической экспозиции «Летопись древнего города Изборска от начала России до Полтавской баталии». Изборск – место зарождения российской государственности, духовности, истоков вековых культурных традиций. Столетиями древний Изборск стоял на границе двух вер, двух культур, защищал северо-западные рубежи, сохраняя православную веру и независимость русского государства. Изборск – пример стойкости духа и самоотверженности для новых поколений русских людей», – отметила директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Передавая слово художникам Алексею Крюкову и Максиму Фаюстову, Наталия Дубровская подчеркнула, что их картины, в прошлом году представленные на выставке «Донбасс. Герои» в музее-заповеднике «Изборск», стали настоящим подарком для всех военнослужащих, которые приезжали в Изборск с семьями и посещали экспозиции музея-заповедника.

Художники бывали в Донбассе ещё до начала специальной военной операции. Сегодня Алексей Крюков и Максим Фаюстов ездят в места боевых действий СВО, пишут портреты воинов-защитников Родины и мирных жителей, собирают материалы для создания больших жанровых композиций.

Мультимедийный просветительский выставочный проект «Донбасс – Россия: история и современность» рассказывает об истории Донбасса с середины XIX века по настоящее время, о политическом, экономическом и культурном значении региона, о знаменитых уроженцах этого края. Отдельный раздел посвящен событиям СВО, героям и защитникам Донбасса. Проект проводится при поддержке Российского исторического общества, Центра просветительских проектов.

Выставки работают с 21 февраля с 10:00 до 17:00 (понедельник – выходной). Адрес: усадьба купца Анисимова, улица Печорская, 41б.