День открытых дверей пройдёт в Военном учебном центре ПсковГУ 28 февраля

17:33, 21 февраля 2024, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в Военном учебном центре ПсковГУ 28 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза. Мероприятия пройдут с 9:00 до 14:00 по адресу: Крестовское шоссе, 2а.

В центре будет организована экскурсия по объектам учебно-материальной базы. Желающие смогут познакомиться с условиями поступления и обучения. Помимо этого, участники встречи узнают о преподавательском составе, профессиональном и психологическом отборе, а также системе оценки уровня физической подготовки для поступающих кандидатов.

«В 2024 году в Военном учебном центре планируется набор по специальностям: командиры отделений, старшие стрелки, старший стрелок оператор БПЛА, офицер запаса медицинской службы», – отметили в вузе.