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Общество

Псковичам объяснили, что делать при некорректных сведениях в квитанции за ТКО

Что делать при некорректных сведениях в квитанции за ТКО, разъяснили псковичам в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Псковичам объяснили, что делать при некорректных сведениях в квитанции за ТКО. Фото: группа «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Некорректные сведения в квитанция могут содержать: информацию о плательщике (собственнике); информацию о начислениях.

В платежных документах появляются некорректные сведения в силу того, что не предоставлена информация о смене собственника, а также если не предоставлена информация об изменениях, связанных с количеством зарегистрированных лиц.

В сообществе объяснили, как изменить некорректные сведения в платежном документе:

– предоставить в адрес Регионального оператора любым удобным способом актуальные сведения о собственниках помещения и о количестве зарегистрированных лиц (выписка из ЕГРН/ЕГРЮЛ, выписка из лицевого счета).

Сведения об изменениях можно отправить дистанционно, на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com. Также это можно сделать лично, посетив офис по адресу: город Псков, улица Толстого, дом 3 или город Великие Луки, Проспект Гагарина, дом 54.

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