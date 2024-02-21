Чемпионат и первенство области по плаванию пройдут в Пскове

17:44, 21 февраля 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по плаванию пройдут в бассейне спортшколы «Барс» в Пскове с 22 по 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Спортсмены посоревнуются в пяти категориях: вольный стиль, баттерфляй, на спине, брасс и комплексное плавание – на дистанциях в 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метров.

В соревнованиях примут участие спортсмены сборных команд городов и муниципальных районов Псковской области в четырёх возрастных группах.

Победителей и призёров наградят грамотами.

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