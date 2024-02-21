Чемпионат и первенство области по плаванию пройдут в Пскове
Чемпионат и первенство Псковской области по плаванию пройдут в бассейне спортшколы «Барс» в Пскове с 22 по 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Спортсмены посоревнуются в пяти категориях: вольный стиль, баттерфляй, на спине, брасс и комплексное плавание – на дистанциях в 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метров.
В соревнованиях примут участие спортсмены сборных команд городов и муниципальных районов Псковской области в четырёх возрастных группах.
Победителей и призёров наградят грамотами.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Спортсменка Псковской области стала бронзовым призёром первенства СЗФО по скалолазанию
Печерянка стала победителем среди мальчиков на турнире по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге
Подведены итоги регионального финала чемпионата «Локобаскет – школьная лига» в Псковской области
Девушки из Куньи стали серебряными призёрами всероссийского турнира «Мини-футбол – в школу»