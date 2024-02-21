Псковича лишили свободы за хищение денег у знакомого

18:31, 21 февраля 2024, ПАИ

Псковича признали виновным за открытое хищение денег у знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2023 года житель Пскова выпивал со своими знакомыми. Когда один из них вышел из комнаты, мужчина при свидетелях похитил из его кошелька 5 000 рублей и никак не отреагировал на замечания товарищей в свой адрес.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.