Псковича лишили свободы за хищение денег у знакомого
Псковича признали виновным за открытое хищение денег у знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.
Установлено, что в декабре 2023 года житель Пскова выпивал со своими знакомыми. Когда один из них вышел из комнаты, мужчина при свидетелях похитил из его кошелька 5 000 рублей и никак не отреагировал на замечания товарищей в свой адрес.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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